Niet alleen nieuwkomers bij AA Gent: Buffalo's laten basisspeler die op 2,5 jaar alles meemaakte gaan

AA Gent haalde al stevig uit op de transfermarkt om zijn kern te versterken richting de nacompetitie. Maar de Buffalo's laten ook een trouwe pion vertrekken.

Zo staat Lasse Nielsen voor een vertrek bij Gent, schrijft Het Nieuwsblad. De club bereikte immers een akkoord met Malmö FF, de koploper in de Zweedse hoogste klasse.

En dus trekt de 29-jarige Nielsen vandaag wellicht naar Zweden om er ook een persoonlijk akkoord te vinden en medische tests af te leggen. Als die vlot verlopen, verlaat de Deen na 2,5 jaar de Arteveldestad.

Alles meegemaakt

Nielsen heeft er unieke momenten opzitten bij Gent. Hij was een trouwe pion in de kampioenenploeg van 2015. Vorige seizoen zette hij samen met zijn teammaats een straffe reeks neer in de Champions League. Ook dit jaar stond de achterhoedespeler nagenoeg altijd in de basis.