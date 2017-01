Africa Cup slechte reclame voor het voetbal? "Gevaarlijk en bekrompen om daar vanuit Europa over te oordelen"

Foto: AFP

Om de twee jaar moeten talloze clubs het in januari zonder hun beste Afrikaanse spelers stellen. Dat leidt tot onbegrip en neerbuigendheid vanuit Europees perspectief. Maar in Afrika zijn ze dol op hun African Cup of Nations. Waarom? Wij vroegen het aan twee specialisten van het Afrikaanse voetbal.

Sportjournalist- en columnist Hans Vandeweghe schilderde maandag in een column in De Morgen de Africa Cup af als 'de slechtste reclame voor landentoernooien'. Hij vraagt zich af waarom uitgerekend dat toernooi om de twee jaar wordt gehouden, en niet om de vier jaar zoals een EK of een WK.

Is het om de zakken te vullen van Afrikaans bondsvoorzitter Issa Hayatou? En waarom moet het toernooi in de winter plaatsvinden? "Het is altijd gevaarlijk en bekrompen om te oordelen over landen en continenten waar je niets van kent", reageert onze landgenoot Tom Saintfiet.

Elk land doet er alles aan om zich te kwalificeren voor het eindtoernooi, trainers sneuvelen als ze daar niet in slagen.

Het belang voor Afrika

Saintfiet was in Afrika bondscoach van Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Malawi en Togo. "De Africa Cup is héél belangrijk voor de Afrikaanse landen. Elk land doet er alles aan om zich te kwalificeren voor het eindtoernooi en trainers sneuvelen als ze daar niet in slagen. De lege stadions? Dat is geen teken van desinteresse, maar een financiële kwestie. Er is nauwelijks auto- en treinverkeer mogelijk tussen de verschillende landen en het is in Afrika niet zo gemakkelijk om goedkope vluchten te boeken zoals in Europa."

Bilal Soufiani, een Marokkaans-Nederlandse kenner van het Afrikaanse voetbal en een fervente Twitteraar, treedt Saintfiet daarin bij. "Afrika krijgt maar vijf tickets voor het WK. Er kunnen dus ook maar vijf Afrikaanse landen om de vier jaar deelnemen aan een groot toernooi met de absolute wereldtop. Vandaar hun keuze om de Africa Cup om de twee jaar te organiseren. Met geld heeft dat alleszins niets te maken. Ook de Gold Cup en de Copa America vinden overigens om de twee (of drie) jaar plaats. Daar hoor je toch niemand over zeuren?"

Maar waarom dan in de winter? "Door het tropische Afrikaanse klimaat moet het toernooi wel in de winter gespeeld worden", zegt Soufiani. "Je zou de vraag ook kunnen omdraaien. Waarom spelen veel Europese landen niet op basis van het kalenderjaar? Dat gaat in Scandinavië toch ook goed?"

De corrupte Issa Hayatou

Last but not least: de omstreden figuur Issa Hayatou. De Kameroener is al 30 jaar voetbalvoorzitter van het zwarte continent. In het bobowereldje is hij de gladste van alle palingen, zo schrijft Vandeweghe. "Over zowat elke voetbalbobo in elk continent hoor ik dezelfde geruchten en beschuldigingen", zegt Saintfiet. "Maar ik kan de man niet persoonlijk en kan er dan ook geen oordeel over vellen."

"Dat Issa Hayatou een boef is, dat is algemeen bekend", pikt Soufiani in. "Hij staat elk jaar opnieuw in de schijnwerpers vanwege malversaties, fraudepraktijken en andere soorten onzin. Wat echter vaak wordt vergeten, is dat Hayatou er voor gezorgd heeft dat Afrika goed vertegenwoordigd wordt binnen de FIFA, dat hij voor het eerst een WK naar Afrika heeft gehaald en dat hij genoeg sponsors kon aantrekken om de Africa Cup uit te breiden naar zestien landen."

"Hij heeft ondanks alle negatieve randzaken wel een hart voor het Afrikaanse voetbal en is daarom redelijk geliefd onder de Afrikaanse voetbalfans, -clubs en -landen", besluit Soufiani.