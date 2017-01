Atlético Madrid en Barcelona maken niet dezelfde fout als Real Madrid, Carrasco bepalend (mét beelden!)

Foto: © photonews

In Spanje zit het bekervoetbal begin 2017 in een stroomversnelling. Real Madrid liet zich in zijn heenmatch van de 1/4e finales woensdag ringeloren door Celta de Vigo. Atlético Madrid en Barcelona gingen niet in de fout.

Atlético - Eibar 3 - 0

Atlético staat al met één been in de halve finales na een 3-0 overwinning tegen Eibar. Carrasco, die 66 minuten meedeed, was betrokken bij de 2-0 van Correa. Ook Griezmann en Gameiro scoorden.

Real Sociedad - Barcelona 0 - 1

Barça ging op bezoek in het Baskenland en keerde met een goede uitgangspositie huiswaarts. Neymar scoorde na het eerste kwart vanop de stip. Nadien veranderde er niets meer aan de score. Volgende week vinden de returns plaats.