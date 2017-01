Blessuregolf(je) bij Buffalo's: vijf nieuwkomers kunnen debuut maken tegen Charleroi

Foto: © photonews

Bij AA Gent zien we tegenwoordig heel wat nieuw volk rondlopen. Al zes inkomende transfers hebben de Buffalo's erop zitten. Vijf daarvan zitten meteen in de selectie tegen Charleroi.

Lovre Kalinic is er één van. De doelman werd voor een pak geld gehaald en moet de nieuwe nummer één worden bij AA Gent. Jacob Rinne is er niet bij. "Rinne is niet meegegaan op stage, die was zwaar ziek. Hij heeft nog steeds niet getraind met de groep", verduidelijkte Vanhaezebrouck op de persconferentie.

Ook Samuel Kalu, Birger Verstraete, Darko Bjedov en William Troost-Ekong zijn meteen van de partij. Enkel de Zweedse aanwinst Tekie zit nog met een achterstand. Zijn voorbereiding was nog maar net begonnen.

Verstraete kan net als vier anderen zijn debuut maken.

Vijf van de negentien zijn dus nieuwkomers. Er is immers wel meer blessurenieuws dan enkel Rinne. "Jammer genoeg hebben sommigen niet veel meegemaakt van de stages. Renato Neto heeft nu pas twee dagen deels buiten kunnen trainen, dus die is niet inzetbaar. Idem dito voor Rami Gershon, hij heeft in Frankrijk niets kunnen meedoen."

Geen Neto

"Ibrahim Rabiu is uitgevallen met last aan de achillespees. Hij trainde buiten vandaag, maar komt ook niet in aanmerking. Ndongala is al de hele tijd out en heeft gisteren een eerste keer proberen lopen, binnen. Siebe Horemans was in de eerste stage out met een operatie aan z’n schouder. Maar die is volop alles aan het meetrainen. Lucas Schoofs heeft wat last gehad, maar traint al opnieuw met de groep."