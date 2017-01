Alweer een transfer tussen beide clubs? KV Mechelen en Standard maken werk van een ruildeal

Foto: © photonews

KV Mechelen en Standard deden de jongste jaren al heel wat onderlinge transfers. De tel van spelers die voor beide clubs uitkwamen is intussen niet meer bij te houden.

Nu ziet het ernaar uit dat dit lijstje nog wat langer wordt. Mechelen en Standard denken immers na over een nieuwe ruildeal. De Rouches probeerden verdediger Jordi Vanlerberghe (20) af te snoepen van Malinwa. De Luikenaars zouden dan weer aanvaller Ryan Mmaee (19) naar KV laten gaan, schrijft Het Laatste Nieuws.

Standard zou er ook nog een geldbedrag tegenaan gooien, maar dat vindt men bij Mechelen te laag. En dus is er van een ruildeal nog geen sprake. Achter de Kazerne geloven ze immers in de doorgroeimogelijkheden van Vanlerberghe. De youngster mocht dit seizoen al zes keer aantreden in de Jupiler Pro League.