OFFICIEEL: Standard laat beloftevolle doelman vertrekken

Standard speurt in de laatste weken van de mercato nog naar gerichte versterking. In doel daarentegen hebben de Rouches keuze te over.

Jean-François Gillet begon aan het seizoen, waarna Guillaume Hubert zijn plaats onder de lat afsnoepte. Achter de twee goalies had je nog Senne Vits. De 20-jarige goalie die zo goed als alles speelde bij de Luikse beloften verhuist nu op huurbasis naar de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht.

Vits stapte in de zomer van 2015 over van Oud-Heverlee Leuven naar Standard, waar hij nog tot medio 2017 onder contract ligt. Wat de Luikenaars met de verbintenis van plan zijn, zal nog blijken.

In concurrentie met Geens

Bij MVV gaat Vits de concurrentie aan met zijn landgenoot Bo Geens. Die wordt op zijn beurt gehuurd van Sporting Lokeren. Mogelijk zit de Standard-huurling al in de selectie voor de topper tegen VVV Venlo, aanstaande zondag.