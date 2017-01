OFFICIEEL: Club Brugge vindt nieuwe oplossing voor aanvaller waar het in 2015 nog miljoenen voor neertelde

Club Brugge is nog nadrukkelijk op zoek naar een flankaanvaller op zijn selectie op punt te zetten. Ook in de blauw-zwarte achtergrond beweegt er heel wat op transfervlak. Chapecoense

Vrijdagmiddag raakte immers officieel bekend dat Club zijn aanvaller Leandro Pereira (25) stalt bij Sport Recife. Daar gaat hij op huurbasis aan de slag tot medio 2018.

De Belgische landskampioen haalde de Braziliaanse aanvaller in de zomer van 2015 naar Jan Breydel voor een prijs van naar verluidt 3,5 miljoen euro. Voor Club kon hij niet scoren, waarna hij deze zomer naar Palmeiras trok. Ook die uitleenbeurt bleek geen succes.

Zijn beste periode beleefde Pereira nog steeds bij Chapecoense, de club die eind 2016 betrokken raakte in een dodelijke vliegtuigcrash. Hij scoorde er in 2014 11 keer in 26 matchen.