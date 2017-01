Dé topper in 2e nationale B staat op het programma

Foto: © Dames Maria-Ter-Heide

Kraker in 2e nationale B in het vrouwenvoetbal. Het nummer 2 neemt het dan op tegen het nummer 1. En ook KV Mechelen & co houden het met argusogen in de gaten.

Wuustwezel staat op kop in de klassering, Maria-ter-Heide volgt als tweede op drie punten. En laat Ter-Heide nu net tweede staan, op drie punten van de leider.

Ook voor KV Mechelen - op 5 punten - en Sterrebeek en OH Leuven op 7 punten is het een belangrijk duel om te zien wie punten laat schieten.

Ter-Heide heeft een nieuwe coach Steve Herbots en wil meteen thuis de scalp van Wuustwezel pakken om zo de spanning in 2B helemaal terug te brengen.