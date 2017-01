Dossevi scoort voor Togo, maar gaat onderuit tegen het Marokko van Dirar en Boussoufa

Foto: Togo FTF

Op de Africa Cup heeft Marokko een broodnodige zege geboekt tegen Togo. Marokko had de openingsmatch tegen Congo immers verloren, maar heeft nu weer een goede kans om door te stoten naar de kwartfinales.

Marokko, met Nabil Dirar en Mbark Boussoufa negentig minuten tussen de lijnen, kwam tegen Togo nochtans op achterstand. Het was Standard-speler Mathieu Dossevi die al na vijf minuten raak trof na een geweldige counter (zie video). Maar Marokko stelde nog voor de rust orde op zaken.

Aziz Bouhaddouz wiste de openingstreffer van Dossevi uit en Romain Saiss bracht de troepen van de fel geplaagde bondscoach Herve Renard op voorsprong. In de tweede helft besliste invaller Youssef En-Nesyri de partij: 3-1. Door deze zege springt Marokko naar de tweede plaats in groep C. De Marokkanen tellen één punt minder dan het nog ongeslagen Congo, dat eerder op de dag 2-2 gelijkspeelde tegen Ivoorkust. Togo staat met één punt laatste.