Roma-coach in de wolken met de vorm van Radja: "Hij steekt er met kop en schouders bovenuit"

AS Roma plaatste zich gisteren met sprekend gemak voor de kwartfinale van de Coppa Italia. Met twee doelpunten had Rode Duivel Radja Nainggolan een groot aandeel in de 4-0 zege tegen Sampdoria. Coach Spalletti haalt de loftrompet boven.

"Radja speelt op een ander niveau dan de rest", zei Roma-coach Luciano Spalletti na de wedstrijd. "Het is een geweldige voetballer die overal kan spelen waar je hem zet. Als je hem op één bepaalde positie vastzet, is hij niet in zijn element."

"Hij heeft genoeg ruimte nodig. Wanneer hij puur op instinct kan spelen, dan is het voor de tegenstander bijna onmogelijk om hem te volgen. Zo goed is hij", klinkt het lyrisch. "Uiteraard zijn er nog andere goede voetballers in mijn team, maar op dit moment steekt Nainggolan er met kop en schouders bovenuit. Hopelijk kan hij zo blijven voortdoen. Als hij slecht begint te spelen, dan is het zijn eigen fout."