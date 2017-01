Wie spreekt nog van Trebel? Standard haalt op één dag tijd twee middenvelders in huis

Foto: © photonews

Standard stelde vrijdagmiddag zijn nieuwe middenvelder Razvan Marin voor aan het brede publiek. Maar de Roemeense belofte is niet de enige inkomende transfer voor die positie.

De Rouches versterken zich ook met Danilo Barbosa. De 20-jarige Braziliaan is eigendom van het Portugese Braga, maar kwam dit seizoen uit voor concurrent Benfica. Nu trekt hij voor zes maanden en zonder aankoop optie naar Luik, zo meldt La Dernière Heure.

De beloftevolle Danilo is geen onbekende. Zo werd hij op het WK -20 in 2015 nog uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de jeugdinternational er al een pittige carrière opzitten. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Valencia, waar hij lange tijd titularis was. Dit jaar speelde hij slechts twee keer in de Primeira Liga.