Nog niet vergeten talent: "Ik wil naar Rusland, ik sprak al met Martinez"

Foto: © photonews

Roberto Martinez heeft in zijn laatste selecties wel een paar verrassingen opgenomen, maar van Adnan Januzaj was er nooit sprake. Toch blijft de aanvaller van Sunderland in beeld. En heeft hij nog grote ambities.

Januzaj - nog steeds maar 21 - heeft een moeilijke periode gekend na een mislukte passage bij Borussia Dortmund. Maar Martinez houdt hem in het oog. "Ja, ik heb met Martinez gesproken", zeg Januzaj in Fan. "De situatie is duidelijk. Ik moet me concentreren op mijn club en de rest komt vanzelf wel. Hij speelt in een vast systeem met drie verdedigers, maar dat schrikt me niet af. Iedereen weet dat ik polyvalent ben. Als ik op het veld sta, doe ik wat de trainer wil."

En Januzaj weet ook waar hij naartoe wil. Eerst presteren bij zijn club en dan een duidelijk doel. "Dat is Rusland. Ik werk keihard om opnieuw te worden geselecteerd. Als jongere zou het een droom zijn om met iemand als Thierry Henry te kunnen werken."