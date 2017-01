Vrouwen Gent lopen verder uit

Foto: © Louis Evrard

De Gent Ladies staan op kop in de Super League én in eerste nationale. Dat is de slotsom na het nieuwe voetbalweekend. De kloof is zelfs groter geworden.

WS Woluwe kwam dit weekend niet in actie, dus kon AA Gent tot vijf punten uitlopen. Dan moest het wel voorbij Zulte Waregem geraken, dat ook punten wilde pakken.

Uiteindelijk lukte het wel om te winnen: 3-1. En zo lijken de Buffalo's zowel in de Super League als in eerste nationale erg goed bezig. Een dubbele titel? Er wordt alvast gedroomd in en rond Gent.

Ook Merkem en Saint-Ghislain wonnen hun wedstrijd bij respectievelijk Aalst en Tongeren, waardoor ze samen op de derde plaats staan momenteel.

{INSERT_MATCHDAY}