Club Brugge won ruim op Sclessin, maar zag wel twee sterkhouders uitvallen: "Allebei een tik gekregen"

Club Brugge won zondagnamiddag zonder problemen van Standard, maar er was ook minder goed nieuws. Zo vielen met Jelle Vossen én Benoit Poulain twee sterkhouders geblesseerd uit.

Vossen kwam onzacht in aanraking met Standard-doelman Hubert en moest aan het begin van de tweede helft de strijd staken. “Ik kreeg Hubert zijn knie of heup vol in mijn quadriceps. Die is nu heel stijf. We zullen zien hoe het de komende dagen evolueert”, aldus Vossen.

Michel Preud’homme gaf ook meer informatie over de blessure van Poulain. “Ook Benoit kreeg een tik, maar dan van Butelle”, aldus de coach van Club Brugge. Tijdens de komende dagen zal moeten blijken hoe ernstig beide heren eraan toe zijn.