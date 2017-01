VIDEO: Xhaka met een échte doodschop op Defour

Foto: © photonews

Het onderonsje tussen Arsenal en Burnley liep niet over van de vriendelijkheden. Dat werd ook geïllustreerd door de tackle van Granit Xhaka op Steven Defour.

Bij een 1-0 stand voor Arsenal ging het licht bij de Zwitser opnieuw uit. Het was immers niet de eerste schandalige overtreding van Xhaka sinds hij bij Arsenal tekende. Steven Defour stond jammer genoeg aan de verkeerde kant van zijn studs.

Uiteraard kreeg de middenvelder van Arsenal de rode kaart onder de neus. Bekijk hieronder de fikse overtreding van Xhaka op Defour. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

Was it a red card for Granit Xhaka? #ARSBUR pic.twitter.com/pu3UCcmQnK