Supportersdebat G5: "Betere opleidingen én videorefs graag" versus "Discussies zijn de charme van het voetbal"

Er zijn dit seizoen al heel wat thema's aangesneden en in de voetbalwereld werd daar telkens op gereageerd. Maar één partij - een héél belangrijke - wordt dikwijls over het hoofd gezien. Wij lanceren deze week ons grote supportersdebat. Vandaag: wat denken jullie over de videoref en de arbitrage?

Wij vroegen aan supporters van de G5 (het zou anders veel te lang worden) een aantal vragen over de arbitrage in ons land.

Merk je dat het algemeen niveau van de refs gedaald is?

Wie is jullie favoriete ref en waarom?

Kunnen videohulpmiddelen soelaas bieden of vrezen jullie dan nog discussies?

Of zijn die discussies net de charme van het voetbal, zouden jullie zonder die discussies nog genoeg hebben om over te praten?​

Anderlecht, Patrick Uyttersprot

"Ik vind de arbitrage in België nog van een redelijk niveau. Ja, ze maken fouten ... Maar een mens maakt nu eenmaal fouten. Kijk naar andere competities - daar zijn ook fouten genoeg. Ja, dat is de charme van het voetbal. Als we met videorefs gaan beginnen, dan hebben we niets meer om over de discussiëren."

KRC Genk, Rudy Claessens

"Het niveau van de refs is zéker gedaald. De voetbalbond moet hiervoor in eigen boezem kijken, want die is ook blijven stilstaan. Betere opleidingen zijn noodzakelijk, want België hinkt achterop in Europa. Dat zie je terug in de Europese competities."

"Favoriete scheidsrechters hebben we niet. Wij zijn altijd tégen de refs", lacht Claessens. "Videohulpmiddelen mogen er zeker komen, dan hadden we nu niet die hele heisa met KV Mechelen gehad. Dat spelletje blijft duren, zeker nu ze via een achterpoortje in beroep gingen. Discussies die zo zouden verdwijnen? Er zijn genoeg thema's om over te discussiëren. Als fan nemen we zoals het zoals het is."

Patrick Eeckhout, voorzitter supportersfederatie Club Brugge

"Het is moeilijk om nog een favoriete ref aan te duiden. Vroeger had je Van Langenhove, Van Den Wijngaert, Allaerts, ... Nu is het al moeilijker om op een naam te komen van een topscheids. Het zegt genoeg, want het niveau is gedaald."

"Maar het is ook steeds moeilijker voor de arbitrage. Zeker zonder technologische hulpmiddelen hebben ze het moeilijk, omdat hun werk langs alle kanten wordt geanalyseerd - zonder dat ze zelf over die beelden beschikken. Een videoref en andere hulpmiddelen kunnen wat dat betreft zeker de boel vooruit helpen, al zal je nooit alle discussies kunnen doen stoppen."

Standard, Eddy Janssis

"Over scheidsrechters en beslissingen wordt er niet gediscussiëerd. Dat is de charme van het voetbal (en andere sporten)."

Gent, Ben De Bruyne

Tegenwoordig kan je zonder je eigen team te willen beschermen makkelijk spreken over blunders van de leidin. Dit zegt genoeg over het dieptepunt dat hopelijk bereikt is."

"Ook mét videorefs zullen er altijd discussies blijven. Mijn mening: geef de clubs de kans om een aantal keer per match een fase te laten herbekijken zoals in het tennis."