Na horrorbotsing: Debaty gaat excuses aanbieden, Azevedo enkele dagen buiten strijd

Foto: © photonews

Het was gisteren even schrikken in de Bosuil toen doelman Kevin Debaty in botsing kwam met OHL-aanvaller Thomas Azevedo. Beiden bleven op de grond liggen en Azevedo moest naar het ziekenhuis afgevoerd worden.

Het was een serieuze klap die Azevedo te verwerken kreeg. Na de match ging Debaty meteen poolshoogte nemen in de kleedkamer van OH Leuven. Hij bood zijn ploegmaats en trainer Van Wijk ook zijn excuses aan, al was het wel een botsing zonder intentie tot kwetsen.

Azevedo moest voor onderzoek naar het ziekenhuis en daar werd een hersenschudding vastgesteld. De aanvaller zal enkele dagen rust moeten nemen vooraleer de training te hervatten.