Westerlo triomfeert dankzij Coosemans bij KV Mechelen, dat zijn zegereeks van zes duels kwijt is

KV Mechelen en Westerlo hebben de 22ste speeldag in de Jupiler Pro League op waardige wijze afgesloten. Beide teams dwongen tal van kansen af en scoorden voor rust elk één keer. Een puntendeling leek in de maak, tot Colin Coosemans kort voor tijd in de fout ging.

De veldverwarming en de vrieskou. Het leek dit weekend wel een ongelijke strijd. Ook Achter de Kazerne lag de helft van het veld er op het eerste zicht ijzig bij. Het ging slechts om een rijmlaag waar de winterzon niet bij geraakte. (Zoals u HIER kan lezen)

Loepzuivere 0-1

De omstandigheden bleken namelijk geen rem op een attractieve pot voetbal. Beide ploegen vonden van bij het startsein moeiteloos de vrije man. Elton Acolatse en Nicolas Verdier kwamen in de beginminuten dicht bij de openingstreffer.

Die volgde op het kwartier van de voet van Nicolas Rommens. Een snelle Westelse aanval belandde via Acolatse bij de Kemphaan, die de 0-1 héérlijk in de bovenhoek deponeerde. Zijn derde seizoenstreffer na eerdere goals tegen Anderlecht en KV Kortrijk.

Griekse genialiteit

De Mechelse reactie bleef niet lang uit. Yohan Croizet mikte eerst een pegel te centraal. Toen de Fransman even later Dimitris Kolovos bediende, belandde het leer op de paal.

We blijven het herhalen: de Griek heeft een magistrale neus voor goals. Zijn poging was een stevige waarschuwing, want in minuut 36 trof de middenvelder wél raak. Met een katachtige dribbel en verwoestend schot stond de 1-1 op het bord.

Coosemans blundert

De tweede helft was pas begonnen toen Kolovos zich alweer meesterlijk vrijmaakte in de zestien. Zijn puntertje miste deze keer de nodige richting. Ook de bezoekers uit de Kempen deden snel hun duit in het zakje. Een pijlsnelle counter eindigde bij Silvere Ganvoula, die rakelings naast schoot.

Na een veelbelovend begin bloedde de tweede periode rap dood. Invaller Christian Osaguona schoot de beste kans op de 2-1 nog nipt over. Mechelen en Westerlo leken de punten te delen, tot Colin Coosemans, de man die zo'n sterk einde van 2016 kende, het leer onbegrijpelijk verspeelde. Karim Hyland profiteerde optimaal en schonk zijn ploeg de volle buit.

Westerlo behoudt zo zijn voorsprong van 3 punten op Moeskroen. KV Mechelen ziet een einde komen aan zijn reeks van zes thuiszeges op een rij.

