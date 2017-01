Eén nieuwjaarswens is bij Anderlecht nog niet uitgekomen: "Matchen winnen met goed spel"

Foto: © photonews

Anderlecht heeft niets om over te klagen, qua punten dan toch. De Brusselaars gingen door op het elan van voor de winterstop. Maar het spel, dat was weer andere koek.

"Opdracht volbracht!" Beter had Bram Nuytinck het niet kunnen formuleren. Drie punten in de tas en op naar de volgende, nu woensdag al tegen Westerlo. "De eerste helft was niet top", besefte ook de verdediger. "De tweede helft liep het aanvallend wat beter, maar stond het organisatorisch niet zo best. Dat was onze eigen schuld. Er mocht wat meer tempo ingezeten hebben."

Iets wat de Nederlander ook in zijn nieuwjaarswensen heeft opgenomen. "We willen kampioen worden en op korte termijn wedstrijden winnen. Maar niet enkel winnen, ook op een goeie manier winnen. Maar de groep is er klaar voor. Ik heb in die jaren bij Anderlecht niet zo'n goeie groep gezien, ook op stage niet. Hoe wij aan elkaar hangen."

Stanciu? Klasbak!

En dan de goal van Nicolae Stanciu, dat deed wel het beste verhopen. "We hebben altijd gezegd dat het een goeie speler is. Op training doet hij dat wel meer, die zwabberballen. Ja, ook tegen mij. 't Is gewoon een klasbak!"