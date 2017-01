Anderlecht wil niet wachten tot play-offs om in te grijpen

Foto: © photonews

Het veld van Anderlecht lag er gisteren redelijk dramatisch bij. Niet enkel de veldverwarming moest als schuldige bekeken worden, want de staat ervan was al langer een probleem. En Anderlecht gaat er nog voor de play-offs iets aan doen.

Anderlecht hoopt al na de match tegen Standard een nieuwe grasmat te leggen. Paars-wit gaat dus niet wachten tot het einde van de reguliere competitie om aan de werken te beginnen. Na de Clasico heeft Anderlecht veertien dagen tijd tot de volgende thuismatch.

"Het is niet aan mij om te klagen over de staat van het veld", zei Weiler gisteren. "Maar we zoeken naar oplossingen." Ook de spelers zagen dat er dringend iets moet gebeuren. "Het was geen excuus voor het mindere spel, maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren", aldus Bram Nuytinck. "Op bepaalde stukken lag het echt slecht."