Wat hebben we geleerd na weekje Red Flames? Het wordt knokken!

De Belgian Red Flames trekken deze zomer naar het EK in Nederland. Om zich ten volle voor te bereiden op dit groot toernooi gaan ze veel oefenwedstrijden spelen. En het moge duidelijk zijn: iedereen heeft zin om zich te laten zien.

Vorige week begonnen de Flames met een stageweek en een oefenwedstrijd tegen Frankrijk B (1-2 winst), begin maart worden vier wedstrijden gespeeld op de Cyprus Cup (Zwitserland, Italië, Noord-Korea en een plaatsingswedstrijd) en er zullen ook nog flink wat oefenmatchen volgen. Schotland (april) en Japan (juni) liggen al vast.

Op de trainingsweek - inclusief medische en fysieke testen - is alvast duidelijk geworden dat iedereen gretig en scherp staat om 2017 op een goede manier in te zetten. Iedereen wil mee naar het EK en de plaatsjes zijn duur. 29 Flames tekenden present in Tubeke voor de trainingsweek.

Reken daarbij nog dat Elke Van Gorp en Justien Odeurs geblesseerd thuis zaten, dat Laura De Neve ziek was en dat Tine Schryvers het voorbije jaar er telkens bij was en je komt op 33 namen. Voor hooguit 23 plaatsjes op het EK zelf. Velen zullen afvallen en ontgoocheld zijn, want iedereen wil er wel degelijk bij zijn in Nederland.