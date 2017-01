Björn Vleminckx is mentaal niet klein te krijgen: "Dit is kl*te, maar ik wil dit seizoen nog spelen"

Björn Vleminckx (31) staat voor een revalidatie van twee tot drie maanden nadat hij een week geleden de mediale band van de rechterknie scheurde. Hoewel een lange inactiviteit nieuw is voor hem, houdt de Antwerp-aanvaller de moed erin.

"Ik sta er niet te veel bij stil, blessures horen bij het voetbal", liet Vleminckx donderdag al optekenen (Dat leest u hier). "Als voetballer is het kl*te dat je niet kan doen wat je graag doet. Ik moet over deze mentale tik heen, en heb mijn revalidatie bij David Bombeke (kinesitherapeut, red.) al volop ingezet."

De blessure komt op het slechtst mogelijke moment

De Witte van Puurs, die gelukkig niet onder het mes moest, is alvast goed begonnen. "Ik heb woensdag al wat kunnen fietsen en crosstrainen. Dat is een goed teken, want daar durfde ik maandag niet op hopen. Ik ben iemand die normaal snel herstelt, maar ik bekijk het dag per dag."

Hoe dan ook zal Vleminckx de ontknoping in de Proximus League moeten missen. "De blessure komt op het slechtst mogelijke moment. Dat is spijtig, want ik zat goed in mijn vel en had het gevoel dat ik de ploeg iets kon bijbrengen. Ik houd de moed erin en hoop zeker nog in actie te komen dit seizoen."