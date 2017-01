Adnan Januzaj moet zich herpakken: "Ik ben harder voor hem, hij kan beter"

Sunderland staat allerlaatste in de Premier League. En het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap zal komen. Ook Adnan Januzaj kan het geheel niet dragen. Met één assist zijn de cijfers nogal armoedig te noemen.

Sunderland-coach David Moyes is hard voor de Belg. "Ik ben mogelijk nog harder voor Adnan", zegt Moyes. "Waarom? Omdat ik weet wat hij in zich heeft. Ik zeg hem ook dat we meer van hem verwachten. Hij moet zich sterker opstellen. Hij heeft geweldig technische kwaliteiten, maar op dit moment heeft hij het moeilijk. Hij moet tonen hoe goed hij werkelijk is en ik kan je vertellen dat hij dat ook absoluut wil laten zien."

Ook Manchester United is niet van plan om zijn in 2018 aflopend contract te verlengen. "Op termijn is het nog altijd mijn bedoeling om bij United door te breken", zei hij in Fan. "Maar voorlopig concentreer ik me op Sunderland. Ik kan hier nog veel bijleren. Ik heb vaak drie of vier mannetjes op mij. Ik werk in de fitness om sterker te worden in de duels. Ik heb al veel spieren bijgewonnen. Ik zal nooit de man zijn die de duels opzoekt, maar om in de Premier League een man voorbij te gaan heb je kracht nodig."