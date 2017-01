OFFICIEEL: Westerlo verwelkomt tweede Zweedse aanwinst

Foto: © facebook westerlo

Na Carlos Strandberg heeft KVC Westerlo vandaag ook officieel de komst van Marko Nikolic bekendgemaakt. De 19-jarige Zweed komt over van AIK Solna en tekent bij Westerlo een contract tot het einde van het seizoen.

Net als Strandberg maakte Marko Nikoloc al op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de hoogste afdeling bij AIK Solna. "Ik mocht al op zeer jonge leeftijd debuteren in het A-elftal. Ik mocht regelmatig invallen, maar het volgende seizoen kwam ik minder aan spelen toe. Nochtans vond ik dat ik steeds beter werd", zegt Nikolic op de clubwebsite.

Na een uitleenbeurt aan Syrianska in de Zweedse tweede klasse keerde hij terug naar AIK, waar KVC Westerlo hem ging halen. De Zweed omschrijft zichzelf als een speler met een oog voor de laatste pass die houdt van verzorgd voetbal. Nikolic is dan ook een 'nummer 10'. Woensdag is hij nog niet speelgerechtigd. "Maar ik wil wel zo snel mogelijk spelen om mezelf te blijven ontwikkelen en het team zo snel mogelijk aan het behoud te helpen", besluit Nikolic.