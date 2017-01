Dit is ons Team van de Week!

Foto: © photonews

Vergeet de winterstop, Koning Voetbal is terug. Ons Team van de Week ook! Bekijk hier wie het haalde in een weekend waarin vooral Standard ten onder ging.

Doel

Helemaal achterin maakten Penneteau én nieuwkomer Kalinic indruk in de clash tussen Gent en Charleroi. Maar dé uitblinker van dit weekend was de wederoptredende Hendrik Van Crombrugge. Hij haalde er heel wat uit tegen Genk, maar werd uiteindelijk toch geklopt.

Verdediging

In de verdediging vinden we twee trouwe soldaten van Francky Dury terug. Marvin Baudry is een schim van de speler die hij vorig seizoen was. Dat is een goeie zaak, want toen was het niet om aan te zien. Met Derijck naast hem ontbolsterde hij helemaal. Op de flank zorgde De fauw voor een prima prestatie én een puike goal.

Dino Arslanagic bezorgde Moeskroen nog eens de drie punten met een uitstekende wedstrijd en een goal in de slotfase. Stefano Denswil stond dan weer bij Club Brugge even op een ongewone positie, maar trok meer dan zijn streng tegen Edmilson, de énige goeie bij Standard.

Middenveld

Bij Gent kregen we een onuitgegeven middenveld met Schoofs, Milicevic en een uitstekende Dejaegere. Het gebrek aan kracht ving hij op met finesse en goeie dribbels. Het was opnieuw de Dejaegere van voor zijn blessure.

Bij Westerlo tekende Nicolas Rommens voor een prachtgoal en Kolovos was dé man bij KV Mechelen in hun onderlinge duel.

Aanval

Onze drietand voorin wordt bevolkt door een meer dan degelijke Izquierdo, een -zonder te scoren- weergaloze Simon Diedhiou en de beste van de Gentse nieuwkomers. Eerlijk, aan die Samuel Kalu gaan ze nog heel veel plezier beleven in de Ghelamco Arena.