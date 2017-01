Luxemburgse voetbalploeg moet noodlanding maken op weg naar stage, maar komt met de schrik vrij

De Luxemburgse voetbalclub Dudelange F91 is afgelopen weekend met de schrik vrijgekomen. Hun vliegtuig, een Belgische Boeing, heeft een noodlanding moeten maken in Brussel. De ploeg was op weg naar een stage in het Spaanse Alicante.

"Na het opstijgen in Luik beseften we meteen dat er een probleem was", zeiden delegatieleden van Dudelange F91 aan Het Laatste Nieuws. Hun vliegtuig was zaterdag om iets voor vier uur in de namiddag opgestegen, maar bleef lange tijd erg laag hangen. "We bleven op lage hoogte vliegen en het vlfiegtuig maakte een soort bocht."

"We kregen wel al wat schrik. Stewardessen liepen heen en weer zonder iets te zeggen. En toen zei de piloot plots: er is een scheur in het toestel. En dan: stilte." Uiteindelijk landde het vliegtuig zonder ongemakken in Brussel. "Toen zagen we de schade pas. De voorruit was volledig ontploft." Drie uur later kon de voetbalploeg met een ander vliegtuig toch naar Alicante vertrekken.