Beerschot-Wilrijk heeft al 14 punten voorsprong, geen enkele Europese ploeg doet beter

Foto: © jan mees

Het verschil tussen leider KFCO Beerschot-Wilrijk en eerste achtervolger Deinze in eerste amateur is dit weekend opgelopen tot 14 punten. In de drie hoogste divisies van de beste Europese voetballanden vind je nergens zo'n groot verschil tussen de eerste twee in het klassement.

KFCO Beerschot-Wilrijk is aan een héél straffe reeks bezig in de hoogste amateurafdeling. De ploeg van coach Marc Brys won zondag in Hamme voor de tiende keer op verplaatsing en totaliseerde dit seizoen al een fabelachtige 49 op 54. Door de nederlaag van Deinze in Coxyde groeide de voorsprong van de Kielse Ratten op de eerste achtervolger tot 14 (!) punten.

We hebben in de drie hoogste divisies van de tien beste Europese competities gezocht naar zo'n grote verschillen. En wat blijkt? Nergens anders heeft de leider zoveel voorsprong op de eerste achtervolger. In Oekraïne vinden we wel een (top-) ploeg die een nog straffer parcours heeft afgelegd.

Ruime voorsprong Chelsea

In de vier grootste voetbalnaties (volgens de UEFA-coëfficiënten Spanje, Duitsland, Engeland en Italië) vinden we het grootste verschil tussen de twee beste ploegen in de Premier League, waar Chelsea acht punten meer telt dan Arsenal. Ook in de Spaanse tweede klasse is er al een redelijk grote kloof tussen leider Levante (49 punten) en Girona (42 punten).

In Frankrijk is het in elke divisie spannend, in Portugal ook behalve in groep A van de Campeonato de Portugal (= derde niveau). Daar staat Merelinense tien punten los. In de Russische derde klasse vinden we met Rotor Volgograd een ploeg die al negen punten voor staat op de tweede.

Shakhtar Donetsk

Ook in Turkije blijven de verschillen tot in de derde klasse behoorlijk klein. Maar de strafste Europese ploeg speelt in Oekraïne. Daar staat Shakhtar Donetsk in de lokale Premier League al dertien punten voor op Dinamo Kiev. Shakhtar pakte 50 op 54 en doet daarmee zelfs beter dan Beerschot-Wilrijk. Tussendoor won de club uit Donetsk ook z'n zes groepsmatchen in de Europa League, het verloor dit seizoen alleen van Young Boys Bern in de voorronde van de Champions League.