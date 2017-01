'Anderlecht en Kara? Het besluit is genomen'

Is er toch nog een spraakmakende transfer op komst bij Anderlecht? Het Spaanse Sport schreef immers dat Kara Mbodji de toestemming heeft gekregen om te vertrekken.

Sevilla zou, net als Sunderland en Southampton, immers geïnteresseerd zijn in de Senegalees. Kara Mbodj zou gevraagd hebben om te vertrekken en Anderlecht zou daar mee hebben ingestemd.

De verdediger zit momenteel op de Afrika Cup, maar zou daarna dus niet meer terugkeren naar Anderlecht. Maar daar is niets van aan. Het is al even duidelijk dat Anderlecht niet zomaar iemand wil laten gaan.

La Dernière Heure onderzocht de zaak op Neerpede en kwam tot een duidelijke conclusie: de geruchten zijn helemaal uit de lucht gegrepen. Voorlopig dus geen vertrek van Kara.