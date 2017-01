Moet Teodorczyk vrezen voor een Lukaku-scenario? "Ik herinner mij dat hij in de PO's de bal nog amper tussen de palen kreeg"

Foto: © photonews

Met zijn zestien goals liet Lukasz Teodorczyk een diepe indruk na tijdens zijn eerste maanden op Belgische bodem. En dus is de vraag of de Pool zijn sensationele cijfers kan doorzetten in de titelstrijd met Anderlecht.

Teodorczyk scoorde ook zeven keer op het Europese niveau en één keer voor Polen, dus je zou vermoeden van wel. En toch zijn de play-offs om de Belgische landstitel nog helemaal iets anders.

"Ik ben benieuwd of Teodorczyk zal aarden in een omgeving waar verdedigers waakzamer zullen zijn en scheidsrechters kleine foutjes wel tegen hem zullen fluiten", aldus Luigi Pieroni, topschutter van het seizoen 2003/04 in Sport/Voetbalmagazine. "Het is ook afwachten wat de play-offs met hem zullen doen."

Spelbreker voor aanvallers

"Ik herinner mij het seizoen waarin Romelu Lukaku topschutter werd: in de reguliere competitie vond hij vlot de weg naar doel, in de play-offs kreeg hij de bal nog amper tussen de palen. Je kan zeggen dat de play-offs een spelbreker zijn voor aanvallers", besluit Pieroni.