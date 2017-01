Real Madrid moet het een tijdje zonder twee sterkhouders doen

Foto: © Photonews

Real Madrid zal linksachter Marcelo en middenvelder Luka Modric enkele wedstrijden moeten missen. Beide spelers vielen zaterdag geblesseerd uit in het competitieduel tegen Malaga.

Marcelo sukkelt met een spierblessure (graad 2) in de linkerhamstring. Hij zal drie tot vier weken moeten revalideren. Modric, die geraakt is aan het rechterbeen, moet twee weken toekijken. De twee spelers blesseerden zich zaterdag in de competitiematch van speeldag 19 tegen Malaga (2-1 winst).

Coach Zinédine Zidane miste achterin ook al de geblesseerden Dani Carvajal en Fabio Coentrão. Of Pepe (kuit) fit raakt voor de bekerwedstrijd van woensdag tegen Celta Vigo, is nog onduidelijk. Real moet in de kwartfinale een 1-2 nederlaag uit de heenmatch ophalen. Op 15 februari speelt Real in de achtste finale van de Champions League thuis tegen het Napoli van Dries Mertens, die dus allicht tegen een verzwakte Real-defensie zal kunnen aantreden.