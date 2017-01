Roemeense topaankoop voorgesteld op Sclessin: "Grote voorbeeld is Xavi" en "Ciobotariu raadde me Standard aan"

Razvan Marin maakte gisteren zijn debuut voor Standard. De Roemeense middenvelder viel tien minuten voor tijd in de 0-3 nederlaag tegen Club Brugge. Vandaag werd hij officieel voorgesteld op Sclessin.

"Ik wil vooral geen vergelijking starten, maar mijn grote voorbeeld is Xavi", zei Razvan Marin op de persvoorstelling. "Ik ga mijn best doen om mijn reputatie waar te maken. Het was me ook meteen duidelijk dat het niveau in België hoger ligt dan in Roemenië. Als de trainer me nodig heeft, zal ik er staan."

"Ik heb in Roemenië veel gespeeld tot de winterstop en heb me de afgelopen 10 dagen intensief voorbereid. De groep heeft me ook goed opgevangen. Ik voel me al goed geïntegreerd", aldus Marin. De Roemeense kostte Standard uiteindelijk 2,4 miljoen euro, als genoot hij ook de interesse van Genk, Ajax en Italiaanse clubs. "Ik had meerdere opties. Op aanraden van Liviu Ciobotariu koos ik voor Standard. Het was de beste keuze. Standard is een stap vooruit."