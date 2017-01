Dries Mertens is aan zijn beste seizoen ooit bezig: "Maar de vergelijking met Maradona was maar om te lachen"

Dries Mertens is aan zijn beste seizoen ooit bezig. De Rode Duivel wordt dan ook gelinkt aan een transfer naar buitenlandse topclubs, maar geeft zelf aan dat hij (nog) niet uit Italië wil vertrekken.

"Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zijn hier in Italië en Napoli. Het is een mooi leven hier", zegt de 29-jarige Rode Duivel in Elf Voetbal. Mertens was in het begin van het seizoen evenwel niet zeker van zijn basisplaats. "Ik snapte soms ook wel dat ik moest invallen, simpelweg omdat er veel wedstrijden zijn en je niet alle wedstrijden kunt spelen."

"We hebben ook altijd een grote kern bij deze club en daarom speel je soms minder vaak", weet Mertens, die onlangs nog werd vergelijken met Maradona. "Dat was meer om te lachen, ik maakte toen zeven doelpunten in twee wedstrijden en daarom maakten ze de grap. Het klopt wel dat hij afgelopen week op de club was en dat we elkaar hebben gesproken. Dat was zeker leuk maar er is niet echt iets speciaals voor gevallen."