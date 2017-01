De nederlaag te veel voor club uit G5? "Stop het lijden, sluit de boeken, zelfs Messi kan hun lusteloosheid niet meer doorbreken"

Standard kreeg tegen Club Brugge een serieuze veeg uit de pan: 0-3. En dus was het afwachten of en hoe Aleksandar Jankovic en co daarop zouden reageren. Er is alvast bijzonder veel kritiek op het team.

"Het komt niet meer goed met Standard. De ziel is uit de ploeg en de tribunes zijn een kakafonie van wanhoop", klinkt het in de column van Hugo Camps in Het Laatste Nieuws.

Dit krijg je zelfs in Chineze gokhuizen niet verkocht

"De 0-3 overwinning van Club Brugge? Die krijg je zelfs in Chineze gokhuizen niet verkocht. Aleksandar Jankovic stond er tijdens zijn perspraatje bij als een sprekende pop met beloken blik."

En Camps ging verder: "Zelfs Lionel Messi kan de lusteloosheid van dit Standard niet breken. Het lijkt alsof ze hun middelvinger opsteken naar play-off 1. Even moest ik denken aan onwil tegen Club Brugge, Standard is uitgeblust en het bestuur heeft zich ontoerekeningsvatbaar verklaard. Stop het lijden, sluit de boeken."