Simons over wie de Gouden Schoen moet winnen en zijn mooiste moment: "We konden niet verliezen van Anderlecht"

Timmy Simons beantwoordde vandaag de vragen van de fans van Club Brugge. En daar zaten wel enkele interessante antwoorden tussen. Zo twijfelde hij geen seconde toen hem gevraagd werd wie zijn opvolger als blauw-zwarte Gouden Schoen-winnaar moet worden.

Simons won in 2002 de Gouden Schoen en sindsdien was er niemand meer van blauw-zwart die hem kon opvolgen. Dit jaar zou het wel zover moeten zijn, want er zijn nogal wat kandidaten. Ruud Vormer wordt door velen naar voor geschoven, maar Simons zelf heeft een andere naam in gedachten! "Izquierdo", zei hij zonder twijfel.

En welk moment zal hij nooit vergeten? "Er zijn er wel een aantal, maar de laatste titel met Club tegen Anderlecht, tegen onze grootste concurrent, zal ik nooit vergeten. En dan vooral eigenlijk de aanloop naar de match toen we met de bus arriveerden na een rit van het hotel naar het stadion. De mensenmassa die er stond, dat Bengaals vuur, fantastische taferelen. Op dat moment voelden we in de bus de nodige spanning, maar ook het geloof dat we die wedstrijd niet konden verliezen en kampioen konden spelen tegen onze grootste concurrent."