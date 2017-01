Westerlo deed niet onder voor degradatieconcurrent Moeskroen: "Dat neem je altijd mee"

Foto: © photonews

Na de zege van Moeskroen op zaterdag boekte ook Westerlo een dag later hetzelfde resultaat. En dus blijft de kloof tussen de twee degradatiepretendenten 3 punten.

De Moeskroense overwinning tegen Lokeren speelde wel degelijk mee in de Westelse hoofden. "Dat neem je altijd mee. Er zijn nu eenmaal invalshoeken waar je als trainer geen controle over hebt naar je spelers toe", reageerde coach Jacky Mathijssen.

De Kemphanen leken met een punt terug te keren naar 't Kuipje, maar dat werden er halsoverkop drie. "Het voetbalgeluk, dat we deels afdwongen, zat aan onze kant. Als plots door één actie een punt wordt omgezet in drie stuks, dan zijn we daar overgelukkig mee.

Nog twee keer winnen, dan hebben we uitzicht op een verlengd verblijf - Jacky Mathijssen

"We willen nu zo rap mogelijk twee keer winnen. Dan hebben we een goed uitzicht op een verlengd verblijf in eerste klasse", hield Mathijssen vast aan zijn drie zeges in negen duels. "Binnen drie dagen (thuis tegen Anderlecht, red.) wacht er weer een challenge."