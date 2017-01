Het gaat plots snel: 'Bailey heeft akkoord met Leverkusen, halfbroer Butler mag mee en wordt onmiddellijk uitgeleend aan Belgische club uit top zes'

Foto: © photonews

Het heeft er alle schijn van dat Leon Bailey nog deze maand vertrekt bij KRC Genk. De Jamaicaan ontbreekt in de wedstrijdselectie van Albert Stuivenberg en zou op weg zijn naar... De Bundesliga.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Bailey een persoonlijk akkoord met Bayer Leverkusen op zak. Op een akkoord op clubniveau is het voorlopig nog wachten. Volgens de krant wil Genk 20 miljoen euro voor zijn goudhaantje, en het is niet duidelijk of de Duitsers dat bedrag willen ophoesten.

Ook Kyle Butler, de halfbroer van Bailey, zou de overstap naar Leverkusen maken. Al zou Butler wel meteen worden uitgeleend aan een Belgische club uit de top zes. Mogelijk gaat het om KV Oostende, weet de krant nog tot slot.