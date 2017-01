AA Gent weet van geen ophouden: Gigot, Japanner én 16-jarig talent van Standard op komst

Foto: © photonews

Het lijkt wel alsof KAA Gent deze maand van geen ophouden weet. De club uit de Arteveldestad haalde tot dusver al zes versterkingen in huis, maar nu zijn er nog eens enkele op weg naar de Ghelamco Arena.

Het Laatste Nieuws weet dat Yuya Kubo in principe de eerstvolgende wintertransfer van de Buffalo’s wordt. De 23-jarige aanvaller van Young Boys Bern moet bij Gent voor meer snelheid, diepgang en onvoorspelbaarheid zorgen.

Voorts wil Hein Vanhaezebrouck er ook nog een centrale verdediger bij. Gent zou opnieuw aan Samuel Gigot (23, KV Kortrijk) denken. Die was afgelopen zomer al in beeld, maar kwam toen niet. Mogelijk pikt Gent de verdediger nu wél op in het Guldensporenstadion.

Jonkie van Standard

Tot slot maakt Gent ook werk van een piepjonge versterking. Anaxis Dinsifwa, een 16-jarige jeugdspeler van Standard, staat eveneens op het verlanglijstje van de Buffalo’s. Dinsifwa kan een profcontract tekenen bij Standard, maar Gent zou al contact hebben opgenomen met de aanvallende middenvelder. Hij is – begrijpelijk – eerder een wissel op de toekomst.