Belgische connectie doet het weer: Congo geplaatst!

Congo en Marokko zijn door naar de knock-out-fase van de Afrika Cup. Bij Congo waren oude bekenden opnieuw de uitblinkers. Ook al zat Dieumerci Mbokani opnieuw op de bank.

Toch stonden heel wat bekenden wel in de basis. Uiteraard was topschutter Junior Kabananga daar ook bij. Hij maakte tegen Togo al voor het half uur de eerste treffer op aangeven van een andere ex-speler van Anderlecht: Chancel Mbemba. Hij kwam op het middenveld in actie.

Nog in de basis: Neeskens Kebano, maar scoren deed hij niet. Bij een 0-2 voorsprong kwam Paul-José Mpoku hem vervangen. Die laatste tekende nog voor de 1-3. Standard krijgt dus Mathieu Dossevi iets sneller terug.

Ook Boussoufa en Dirar door

Nog naar de volgende ronde in dezelfde groep: Marokko. Dat won met 1-0 van Ivoorkust met Boussoufa en Nabil Dirar in de basis.