Deze Rode Duivel gaat zéker niet in China voetballen: "Ik wil bij de grote ploegen in Europa spelen"

Foto: © photonews

Met Axel Witsel hebben we dit jaar al zeker één Rode Duivel in de Chinese competitie rondlopen. Maar de topclubs in het verre oosten hebben nog verschillende landgenoten op hun transferlijstje staan. Voor onze nationale doelman is een vertrek naar China hoe dan ook niet aan de orde.

"Of ik interesse heb om voor achttien miljoen euro per jaar in China te gaan spelen? Dat moet elke speler voor zichzelf uitmaken. Iedereen moet zelf weten hoe hij zijn leven na het voetbal wil organiseren. Maar ik persoonlijk verkies bij grote ploegen te spelen", zegt Thibaut Courtois in La Dernière Heure.

"Dan verdien je misschien een beetje minder geld, maar win je wel trofeeën in grote competities. Daar heb ík meer plezier in. Wie in China gaat spelen, weet dat hij daar moet werken met minder goede spelers, dat hij uit de spotlights van het internationale voetbal verdwijnt. Maar goed, momenteel jagen ze daar niet op doelmannen, dus dat is alvast makkelijk voor mij, ik moet niet kiezen", knipoogt Courtois.