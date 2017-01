Toptarget Club Brugge moet 4,5 miljoen kosten: "Snap niet dat ze dit bod weigeren"

Foto: © photonews

Club Brugge wil deze maand nog één keer alles uit de kast halen om een gerichte versterking aan te trekken. Blauw-zwart heeft zijn zinnen op Tal Ben Haim gezet, maar een makkelijk dossier is dat allesbehalve.

Maccabi Haifa, de club van Ben Haim, ligt dwars. Volgens Het Laatste Nieuws bood Club Brugge al 3,1 miljoen euro voor 80 procent van de transferrechten. Plus nog eens 150.000 euro aan bonussen én een percentage op een eventuele doorverkoop.

“Geen enkele speler in Israël is dat waard”, zegt de vader van de speler in de krant. “Net als ikzelf snappen mensen niet dat zo’n som geweigerd wordt. Tal heeft nog een mooi contract tot 2019, maar er is en blijft een serieus verschil met België.”

4,5 miljoen euro

Volgens de laatste berichten zou Maccabi willen onderhandelen vanaf 4,5 miljoen euro. Omdat Club volgens de krant rekening houdt met een scenario waarbij Ben Haim niet naar Brugge komt, wordt ook nog serieus op een tweede en laatste piste gewerkt.