Leya Iseka zit te wachten op oplossing, maar die komt maar niet

Aaron Leya Iseka zit in een moeilijke situatie bij Marseille. L'OM wil de uitleenbeurt stopzetten, maar hij mag blijven tot er een oplossing gevonden is. Die oplossing komt echter niet echt dichterbij.

Anderlecht heeft op dit moment al zijn contacten in Frankrijk aangesproken of ze geïnteresseerd zijn in Leya Iseka en ze hebben daar ook gunstige voorwaarden aan gekoppeld. Enige eis: hij moet kansen krijgen om te spelen. Bij paars-wit geloven ze sterk in zijn talent, maar hij moet progressie maken.

En momenteel is er alleen vage interesse van Swansea. In België was Moeskroen geïnteresseerd, maar die hebben ondertussen met Nathan Kabasele al een aanvaller gekregen van de Brusselaars. En dus is het afwachten voor Iseka, die in de komende week wel nog een oplossing hoopt te vinden.

Herman Van Holsbeeck is bezig met het dossier, maar heeft tot nu toe geen geschikte ploeg gevonden. Het probleem is dat ze hem graag eens vier maanden in de basis willen zien staan, maar daarvoor zou er enkel in de lagere klasses interesse bestaan.