Dat belooft voor Club Brugge: "Cultfiguur, goede voetballer én publiekslieveling"

Club Brugge strikte met Lex Immers alweer zijn vierde Nederlander. In navolging van Ruud Vormer, Stefano Denswil en Ricardo van Rhijn, gaat nu ook de 30-jarige aanvallende middenvelder het proberen te maken in het Jan Breydelstadion. In Nederland twijfel men niet aan Immers.

“Immers kan zeker en vast iets betekenen voor Club Brugge”, zegt Freek Jansen in een gesprek met Voetbalkrant.com. De verslaggever van Voetbal International kent Immers al een hele poos en stond zelfs op de eerste rij toen zijn landgenoot bij ADO Den Haag doorbrak.

Een cultfiguur

“Lex is in Nederland een waar cultfiguur. Iedereen kent hem omwille van zijn fantastische persoonlijkheid. Hij is pas laat doorgebroken bij ADO Den Haag. Bovendien is Lex een echte Hagenees. Een supporter van ADO op voetbalschoenen, zeg maar.”

Een goede voetballer

Niet onbelangrijk: de winteraanwinst van Club Brugge kan ook tegen een bal trappen. “Immers is gewoon een hele goede voetballer die een ploeg kan laten draaien. Iemand die alles uit zijn carrière probeert te halen. Hij is bij Feyenoord belangrijk geweest, maar door een beginnende Giovanni Van Bronckhorst aan de kant geschoven", benadrukt Jansen.

“Immers deed het er nochtans heel goed onder Ronald Koeman. Samen met Graziano Pelle vormde hij destijds een sterk duo. Lex speelde lekker om Pelle heen en ze deden het fantastisch met zijn tweeën. Van Bronckhorst zette Immers evenwel op de bank en soms in de tribune. Het was goed dat hij naar Cardiff vertrok. En het is mooi dat hij nu opnieuw een geweldige transfer beet heeft.”

Een publiekslieveling

“Weet je, Immers heeft vroeger nog bij McDonald’s en in de bouw gewerkt. Hij weet dus maar al te goed hoe het leven is als je geen profvoetballer bent. Daarom dat hij altijd alles geeft voor zijn club. Dat brengt meestal al snel met zich mee dat de supporters gek van hem zijn”, besluit Jansen.

