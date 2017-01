AA Gent stelt nieuwe miljoenenaankoop voor: "Kubo tekent voor 3,5 seizoenen in Ghelamco Arena"

Foto: © aa gent twitter

AA Gent heeft opnieuw de geldbeugel opengetrokken. De Buffalo's stelden vandaag Yuya Kubo voor. De Japanse international komt voor 3,5 miljoen euro over van Young Boys Bern.

Yuya Kubo is de duurste Gent-speler aller tijden. De Buffalo's tellen naar verluidt 3,5 miljoen euro neer voor de Japanse international van Young Boys Bern. Daarmee breekt Gent in één mercato twee keer het eigen clubrecord. Lovre Kalinic, de nieuwe Kroatische doelman, kwam eerder al voor 3 miljoen euro de club versterken.

De Japanse aanvaller Kubo speelt al 3,5 jaar in Europa. In de zomer van 2013 kwam hij aan in Zwitserland. Hij speelde er 137 officiële wedstrijden voor Young Boys Bern en was daarin goed voor 39 goals en 15 assists. Vandaag tekende de 23-jarige Yuya Kubo een contract voor 3,5 seizoenen bij KAA Gent.

​