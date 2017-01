Kiezen de Rode Duivels voor een lucratieve trip naar Azië? Japan, Zuid-Korea en China vragen om oefenpot

Roberto Martinez zocht nog een sparringpartner in aanloop naar het WK-kwalificatieduel tegen Estland van begin juni. De keuze viel uiteindelijk op Tsjechië. In het najaar zouden de Rode Duivels dan weer op tournee door Azië kunnen trekken.

Roemenië en Chili waren kandidaat om begin juni naar Brussel af te zakken voor een oefenpot tegen de Rode Duivels, maar uiteindelijk viel de keuze van de KBVB op Tsjechië. De Tsjechen vragen geen geld voor een match op maandag 5 juni in Brussel, enkel het verblijf moet betaald worden. Deze week wordt het akkoord ondertekend.

De bond heeft bovendien ook verschillende aanvragen ontvangen om in het najaar in Azië te spelen. In de periode van de WK-barrages van 9 tot en met 14 november zouden vooral China, maar ook Japan, Zuid-Korea en Thailand de Rode Duivels willen ontvangen. Er is sprake van een gage van 1 miljoen euro per match. De Rode Duivels zouden tijdens de Aziëtrip twee interlands kunnen afwerken, wat meteen 2 miljoen euro binnen zou brengen.