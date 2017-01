Carrasco en Bongonda aan het feest, Origi ligt eruit, het sprookje van Peersman ... en geweldige opsteker voor Gent!

Er veel heel wat te beleven in de Jupiler Pro League, maar ook op de buitenlandse velden was het eens te meer genieten. En daarbij kwamen ook flink wat Belgen in actie. Het overzicht.

In de Spaanse Beker had Atlético Madrid na de 3-0 uit de heenwedstrijd aan een 2-2 gelijkspel genoeg om naar de halve finales te gaan. Carrasco & co zitten dus bij de laatste vier, net als Theo Bongonda die aan 2-2 tegen Real Madrid ook genoeg hadden.

De League Cup leverde een nieuwe nederlaag op voor Liverpool tegen Southampton. Na een 0-1 nederlaag werd nu ook met 1-0 verloren. En zo mogen invaller Origi & co inpakken en wegwezen en zullen ze deze prijs alvast niet pakken.

Ondertussen gaat het sprookje van Marvin Peersman in Nederland gewoon verder. Na strafschoppen wist Cambuur zich namelijk te plaatsen voor de volgende ronde van de Nederlandse beker. Niet slecht voor de tweedeklasser op bezoek bij Utrecht, een team dat meespeelt om de Europese plaatsen. AZ (met Wuytens) won dan weer van Heerenveen (met Marzo).

De Afrika Cup dan, waar Egypte zich met een overwinning tegen Ghana als groepswinnaar wist te plaatsen voor de kwartfinales. Ook Ghana gaat door, Mali en Oeganda speelden 1-1 gelijk en liggen er allebei uit. Dat is goed nieuws voor AA Gent, want zij recupereren zo Kalifa Coulibaly eerstdaags.