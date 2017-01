Gent hoopt op Japanse overrompeling: "Nodig maar al je vrienden uit"

Foto: © photonews

Bij AA Gent was er vanmiddag meer volk dan bij andere spelersvoorstellingen uit het verleden. Een Japanner strikken, dat blijft doorgaans niet zonder extra media-aandacht. Vraag dat maar aan Standard, Lierse en Racing Genk.

Gent speelt er ook handig op in. De persconferentie werd live gestreamd in het Engels en voorzitter Ivan De Witte legde ook al wat bruggen naar de Japanse bedrijven en media. "Nodig maar veel Japanse vrienden uit op elke wedstrijd van Gent. Zodat er in ons stadion ook wat Japanse invloeden komen."

Toch zijn de economische voordelen niet de hoofdreden. Dat wil De Witte absoluut benadrukken. "Het financiële heeft niet de doorslag gegeven. Dit is vooral een sportieve transfer. We hielden hem al een hele tijd in het oog en wilden hem al in de zomer binnenhalen, maar toen was een transfer onbespreekbaar voor Bern."

Ik verwacht dat er interesse zal komen van Japanse bedrijven -Ivan De Witte

Toch zal de club ook de voordelen niet uit de weg gaan. "Als er interesse komt van Japanse bedrijven, en mijn ervaring leert me dat die er zal zijn, staan we daar uiteraard voor open. Onze website vertalen in het Japans (zoals Lierse eerder deed, nvdr.)? Dat is nog niet beslist. Eerst zorgen dat hij speelt, wedstrijden kan winnen en doelpunten maken."

"Ik ga wel Japans moeten leren om mijn toespraken in de kleedkamer voor de wedstrijd te doen slagen", lachte De Witte. "De speler wil verbeteren hier, maar we zijn er zeker van dat hij ook Gent zal verbeteren", sloot de voorzitter af.