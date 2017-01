Duitse eersteklasser verbreekt contract met Tunesische middenvelder omwille van banden met extremisme

De Tunesische middenvelder Anis Ben-Hatira heeft in onderling overleg met zijn club afscheid genomen als speler van Darmstadt 98. De speler wordt door de Duitse inlichtingendiensten in verband gebracht met extremisme.

Ben-Hatira had kritiek gekregen voor zijn steun aan Ansaar International, een organisatie die in Duitsland nadrukkelijk in verband wordt gebracht met extremisme. "Je kan niet verder met een prof als Ben-Hatira, als zijn banden met deze extremistische organisatie onderwerp zijn van onderzoek van de inlichtingendiensten", zei Peter Beuth, minister van de Duitse deelstaat Hessen.

"Na een analyse van de hele situatie zijn we tot de conclusie gekomen dat een verdere samenwerking geen zin heeft", voegde Darmstadt-voorzitter Rüdiger Fritsch daar aan toe. De Tunesische middenvelder heeft zich binnen de club altijd voorbeeldig gedragen, maar zijn banden met Ansaar International gaven dus voldoende aanleiding voor een breuk.

Ben-Hatira, die ook Tunesisch international is, reageerde via Instagram: "Ik kan nog steeds in de spiegel kijken." De 28-jarige aanvaller speelde dit seizoen 11 wedstrijden voor Darmstadt en scoorde daarin één keer. Voordien speelde hij ook bij Hamburg, Hertha en Frankfurt.