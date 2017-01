Dit zijn de tegenstanders van de U21 voor het EK. Lukt het deze keer wel?

De Belgische beloften kennen hun tegenstanders voor de kwalificatierondes op weg naar het EK 2019. De loting bracht een redelijk zware groep op.

Zweden en Turkije worden de zwaarste tegenstanders om mee af te rekenen voor de jongens van Johan Walem. De rest van de groep bestaat uit Hongarije, Cyprus en Malta, allemaal tegenstanders die in principe geen probleem mogen vormen.

De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK gaat deze zomer door in Italië en San Marino en geldt ook als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De jonge Duivels azen op revanche nadat ze dit jaar het EK in Polen niet haalden.