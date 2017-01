Hartverwarmende benefiet-interland tussen Brazilië en Colombia ter ere van slachtoffers van vliegtuigramp met Chapecoense

Foto: © photonews

Gisteren vond in Rio de Janeiro een oefeninterland plaats tussen Brazilië en Colombia. De wedstrijd stond in het teken van de vliegtuigramp waarbij voetbalclub Chapecoense hard getroffen werd. Brazilië won met 1-0, maar het resultaat was van ondergeschikt belang.

Het Olympisch Stadion in Rio de Janiero vormde het decor voor de emotionele interland die als inzamelactie voor het zwaar getroffen Chapecoense werd georganiseerd. Alleen al met de kaartverkoop was er zo'n 350.000 euro ingezameld voor nabestaanden en overlevenden van de vliegtuigramp waarbij 71 mensen het leven lieten.

Voorafgaand aan het duel was er een ereronde van Jackson Follman, Neto en Alan Ruschel. De drie Chapecoense-spelers overleefden de crash en werden toegejuicht door het publiek. Bij afwezigheid van veel van de grote sterren was het Brazilië dat won. Vlak na rust kopte Dudu van dichtbij raak en dat was direct het enige doelpunt in de wedstrijd waarin het sportieve van ondergeschikt belang was.