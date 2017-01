Anderlecht geeft duidelijkheid over situatie Leya Iseka: "Hij moet het beseffen"

Zoals we deze week al schreven zit Aaron Leya Iseka in een moeilijk parket. Bij Anderlecht willen ze hem niet terug en bij Marseille willen ze hem kwijt. Het standpunt van paars-wit is echter duidelijk.

Herman Van Holsbeeck gaat niet te veel woorden en daden vuil maken aan de zaak. "Ik denk dat hij gewoon bij Marseille blijft", aldus de manager. "Aaron moet beseffen dat de clubs niet staan aan te schuiven voor hem. Momenteel is er niets. Hij kan beter ginder blijven om te bewijzen dat hij wel een goeie voetballer is."

Ook bij Marseille gaat hij echter een moeilijke tijd tegemoet. Onder de nieuwe trainer kwam hij nog niet in actie en het ziet er niet naar uit dat hij de komende maanden veel aan spelen zal toekomen.